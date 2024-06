En direct

19:14 - Les suffrages de la coalition de gauche très suivis L'autre incertitude qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 17,38% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,7% à Saint-Saturnin-lès-Avignon, contre 21,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Saint-Saturnin-lès-Avignon ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très observé. À Saint-Saturnin-lès-Avignon, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 32,6% au terme du vote européen et Marine Le Pen 32,31% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Saint-Saturnin-lès-Avignon plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Saint-Saturnin-lès-Avignon. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 29,89% au 1er round et surtout 54,59% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,31% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,81%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,73%, devant Emmanuel Macron à 45,27%.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait aussi comme sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. 32,6% des voix s'étaient tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,88% et Yannick Jadot à 12,93%. Le mouvement eurosceptique avait séduit ainsi pas moins de 678 votants de Saint-Saturnin-lès-Avignon.

11:45 - Saint-Saturnin-lès-Avignon : élections européennes et dynamiques démographiques À Saint-Saturnin-lès-Avignon, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec un taux de chômage de 9,42% et une densité de population de 771 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (83,23%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 119 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,5%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (7,38%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Saturnin-lès-Avignon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Saint-Saturnin-lès-Avignon : les chiffres clés Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 5 201 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 55,65% des personnes habilitées à voter à Saint-Saturnin-lès-Avignon s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 48,69% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Saint-Saturnin-lès-Avignon : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Saturnin-lès-Avignon, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 177 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 79,4% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,32% au premier tour, c'est-à-dire 3 355 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,5% au premier tour. Au second tour, 49,52% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Saturnin-lès-Avignon ? Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?