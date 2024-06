En direct

19:09 - À Triel-sur-Seine, que vont trancher les supporters de la Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,5% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,19% à Triel-sur-Seine, contre 29,57% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Triel-sur-Seine : les 29,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,8% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Triel-sur-Seine ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection du Parlement européen au niveau local. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Triel-sur-Seine semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la localité.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les élections européennes La commune de Triel-sur-Seine avait offert à Marine Le Pen 16,55% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 36,41% et 18,2% des bulletins exprimés. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 69,95% contre 30,05% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Triel-sur-Seine, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 34,80%, alors que le RN sera derrière à 14,16%. Triel-sur-Seine se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 61,67%.

12:45 - À Triel-sur-Seine, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. À Triel-sur-Seine, les précédentes élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,57% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 16,09%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 16,04%.

11:45 - Triel-sur-Seine : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Triel-sur-Seine détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec 38% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,04%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,06%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,30% et d'une population immigrée de 13,07% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,95%), témoigne d'une population instruite à Triel-sur-Seine, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Triel-sur-Seine : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, 51,9% des personnes habilitées à participer à une élection à Triel-sur-Seine avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 45,22% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Triel-sur-Seine, 66,87% des votants avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Triel-sur-Seine : les européennes débutent L'un des facteurs principaux du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux de participation à Triel-sur-Seine. L'inflation et ses retombées sur le quotidien des ménages sont par exemple susceptibles de modifier la stratégie de vote des habitants de Triel-sur-Seine (78510). En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,57% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,62% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.