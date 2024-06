En direct

19:06 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La gauche unie aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections des députés à Annecy, la Nupes avait en effet accumulé 26,51% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,47% à Annecy, contre 29,11% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 29,11% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,6% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN lors des européennes à Annecy ? Le résultat de la liste Bardella sera l'enseignement majeur pour cette européenne au niveau local. Si dans toute la France, les sondages d'opinion dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 24% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Annecy avait accordé à Marine Le Pen 15,02% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 33,38% et 21,22% des voix. Le second round ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 70,34% contre 29,66% pour Le Pen. Avec 12,07%, le RN sera distancé par la suite par les 31,60% des candidats Ensemble ! Au premier tour des législatives. Une moyenne établie sur l'ensemble des votants, la ville comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Annecy choisira d'ailleurs des candidats LREM au second tour, vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité avec 59,38%.

12:45 - À Annecy, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Annecy était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,13% des voix, en troisième position, précédée de la liste de Yannick Jadot avec 19,25% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 29,11%, gagnante ici même.

11:45 - Annecy : démographie et socio-économie impactent les européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Annecy émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 131 715 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 14 370 entreprises, Annecy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (71,97 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La présence de 12 057 résidents étrangers participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,56%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2488,98 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Annecy, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Annecy : ce qu'il faut savoir Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des consultations politiques antérieures. A l'occasion des européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 48,78% au niveau d'Annecy. Le taux d'abstention était de 58,44% lors du scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Annecy Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Annecy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,64% au niveau de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 27,05% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,17% au premier tour et seulement 54,48% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Annecy pour les européennes ? La perte de pouvoir d'achat serait par exemple susceptible de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Annecy.