En direct

19:15 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 22,34% à Anse-Bertrand, contre 5,19% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa poussée lors des élections législatives, en 2022. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Anse-Bertrand. C'est pourtant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 46,26% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Que vont décider les électeurs d'Anse-Bertrand ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour cette élection européenne. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Anse-Bertrand semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Confirmation à venir ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Anse-Bertrand avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,69%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 55,53% des votes. Avant qu'elle ne retourne la tendance au second avec 74,06% contre 25,94% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,06% au premier tour, contre 46,26% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune d'Anse-Bertrand, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait cumulé 29,09% des votes, face à Nathalie Loiseau à 22,34% et Manon Aubry à 12,21%.

11:45 - Les données démographiques d'Anse-Bertrand révèlent les tendances électorales Comment la population d'Anse-Bertrand peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 24,45% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 40,8% de population active et une densité de population de 78 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Un revenu moyen par foyer fiscal de 16 162 euros par an peut être symptomatique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (27,98%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (13,27%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 22,26%, comme à Anse-Bertrand, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Anse-Bertrand : ce qu'il faut savoir Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 444 personnes en âge de voter à Anse-Bertrand s'étaient rendues aux urnes (soit 9,43%). Le taux de participation était de 6,77% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau de la France en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50,12%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Anse-Bertrand ? L'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera le taux de participation à Anse-Bertrand. Le conflit armé israélo-palestinien ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont capables de ramener les citoyens d'Anse-Bertrand dans les bureaux de vote. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 59,71% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 67,39% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 79,48% au premier tour. Au deuxième tour, 72,42% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Anse-Bertrand cette année ?