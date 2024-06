En direct

19:08 - À Morne-à-l'Eau, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nupes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives 2022 à Morne-à-l'Eau. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 89,25% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Morne-à-l'Eau avant les européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections des députés européens localement, comme dans le reste de la France. A noter : Morne-à-l'Eau fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,78% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,03% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Morne-à-l'Eau ? Morne-à-l'Eau avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,03%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 58,83% des votes. Elle s'imposera finalement au second avec 72,67% contre 27,33% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Morne-à-l'Eau quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 7,51% au premier tour, contre 89,25% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - À Morne-à-l'Eau, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 286 votants de Morne-à-l'Eau s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 24,78% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,46% et Raphaël Glucksmann à 12,91%.

11:45 - Morne-à-l'Eau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Morne-à-l'Eau, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 17,57% des résidents sont des enfants, et 27,77% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2110,97 euros/mois peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,40%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,41%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Morne-à-l'Eau mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,05% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Morne-à-l'Eau Au fil des dernières consultations démocratiques, les 16 089 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 89,86% des inscrits sur les listes électorales de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe). Le taux d'abstention était de 93,29% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Morne-à-l'Eau L'un des facteurs clés du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation à Morne-à-l'Eau. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 56% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 60,27% au premier tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 78,84% au premier tour et seulement 74,03% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Morne-à-l'Eau pour les européennes ? Les études montrent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?