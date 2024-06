En direct

19:10 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Petit-Canal pour ces élections européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 12,64% à Petit-Canal, contre 14,1% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Petit-Canal. Le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'assurait la première place au premier tour, avec 37,31% des bulletins. La gauche retournait la situation au second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Le Rassemblement national à Petit-Canal, un favori aux européennes ? On remarque que Petit-Canal compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,96% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,27% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Petit-Canal ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,27% contre 59,72% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle s'imposera finalement au second avec 77,01% contre 22,99% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Petit-Canal quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,12% au premier tour, contre 37,31% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Divers gauche qui remportera le plus de voix, avec 52,87% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Petit-Canal, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Regarder en arrière peut encore sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Petit-Canal, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, avec 24,96% des votes face à Manon Aubry à 19,94% et Nathalie Loiseau à 14,1%.

11:45 - Petit-Canal : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Petit-Canal, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 24,68%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 103 euros/an, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de familles monoparentales (38,7%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (16,98%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,14% à Petit-Canal, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Petit-Canal : retour sur la participation aux dernières élections européennes Au cours des dernières élections, les 8 325 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 720 inscrits sur les listes électorales à Petit-Canal, 88,62% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 91,28% lors du scrutin de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Petit-Canal, 62,8% des votants n'avaient pas participé.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Petit-Canal L'une des clés de ces élections européennes sera indéniablement la participation à Petit-Canal. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 47,86% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 36,91% au premier tour, ce qui représentait 2 453 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 22,06% au premier tour et seulement 30,82% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Petit-Canal ? La perte de pouvoir d'achat pourrait ramener les citoyens de Petit-Canal dans les isoloirs.