En direct

19:12 - Les orphelins de la Nupes convoités Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était arrogé 7,46% à Port-Louis, contre 11,94% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Port-Louis. C'est cependant un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 55,12% des votes. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Port-Louis avant les européennes À Port-Louis, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 35,82% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 20,39% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement à Port-Louis ? Port-Louis avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,39%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 58,15% des votes. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 76,6% contre 23,4% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,37% au premier tour, contre 55,12% pour le binôme Divers gauche. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant également le binôme Divers gauche remporter le scrutin.

12:45 - À Port-Louis, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Port-Louis, avec 35,82% des bulletins dans l'urne devant la liste emmenée par Manon Aubry avec 15,78% qui avait elle-même devancé Nathalie Loiseau avec 11,94%.

11:45 - Les enjeux locaux de Port-Louis : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Port-Louis révèlent des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 30,75% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 132 hab/km² et 37,73% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 13 817 euros par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (47,66%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (20,18%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,18% à Port-Louis, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Port-Louis ? Comment votent généralement les habitants de cette agglomération ? Lors des dernières européennes, 89,38% des personnes habilitées à participer à une élection à Port-Louis avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 91,9% en 2014. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Port-Louis, 63,85% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes à Port-Louis sont lancées À Port-Louis, l'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement la participation. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 31,74% au niveau de la ville. La participation était de 40,56% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 116 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 18,03% au premier tour. Au second tour, 24,3% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Port-Louis ? Les jeunes manifestent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?