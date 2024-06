En direct

19:06 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la Nupes aux Abymes ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait atteint 7,77% aux Abymes, contre 16,52% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 aux Abymes. Mais c'est bien un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 90,64% des voix dans la commune. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes aux Abymes ? Aux Abymes, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 25,33% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,35% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs des Abymes plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les Abymes avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 16,35%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 64,13% des votes. Elle retournera la tendance au second avec 74,49% contre 25,51% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 5,76% au premier tour, contre 90,64% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Que retenir des européennes aux Abymes il y a cinq ans ? Regarder en arrière semble de nouveau indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1121 votants des Abymes avaient été séduits par la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 25,33% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,52% et Manon Aubry à 13,26%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales aux Abymes : ce qu'il faut savoir La structure démographique et socio-économique des Abymes détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 29,39%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (45,23%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2099,77 euros par mois peut être symptomatique de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (52,27%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,88%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,18% aux Abymes, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les Abymes : analyse du pourcentage de participation aux élections européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. Aux Abymes, 70,23% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 86,54% au sein des Abymes (Guadeloupe). Le taux d'abstention était de 91,86% il y a 10 ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Les Abymes Le niveau de participation constituera sans nul doute un facteur fort du scrutin européen aux Abymes. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 40 493 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 53,91% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 53,57% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit entre Israël et la Palestine ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants des Abymes.