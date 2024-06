En direct

19:07 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes au Moule ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 6,27% au Moule, contre 16,84% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La Nupes était absente aux dernières législatives au Moule. Le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) était en pôle position au premier tour, avec 43,45% des voix. La gauche ne faisait pas mieux au second tour puisque c'est un candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait.

17:08 - Au Moule, un Rassemblement national favori ? Au Moule, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,26% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 22,46% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage RN au Moule ? Le Moule avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,46%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 51,64% des suffrages. Elle retournera la tendance au second avec 71,67% contre 28,33% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche au Moule par la suite, lors des élections du Parlement, avec 11,67% au premier tour, contre 43,45% pour le binôme LREM. Sur la commune du Moule, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN dirigée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes à l'époque au Moule, avec 31,26% des votes exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 16,84% elle-même suivie par la liste Manon Aubry avec 11,17%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi au Moule Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Le Moule se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 22 645 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 562 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (54,91 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Avec 1 219 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 4,89%, Le Moule est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2227,99 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 31,05%, synonyme d'une situation économique précaire. Le Moule manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes au Moule : ce qu'il faut retenir Au fil des dernières années, les 22 949 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 85,56% des électeurs du Moule, contre une abstention de 92,08% lors des européennes de 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections au Moule Au Moule, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen sera le taux d'abstention. Les jeunes générations manifestent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 46,39% dans la ville, contre un taux de participation de 48,93% au deuxième tour, c'est-à-dire 8 953 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 27,89% au premier tour et seulement 35,38% au deuxième tour.