La fraction d'électeurs de la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà puissante à Commequiers entre Jordan Bardella en 2019 (27,49%) et Marine Le Pen en 2022 (31,77% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à 2022 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 37% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour estimer la tendance locale. Marine Le Pen a engrangé les votes à Commequiers lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 31,77% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,78% contre 51,22%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 25,92% des votes sur place, contre 29,15% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (55,91%).

11:45 - Commequiers et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Commequiers révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,65% ont 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2015,17 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 330 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) et le nombre de résidences HLM (4,33% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Commequiers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,97% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.