En direct

19:07 - Les voix de la coalition de gauche très suivis Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 19,41% à Arcueil, contre 8,54% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières élections législatives. Au cours du premier tour des élections des députés à Arcueil, le binôme Nupes avait en effet enregistré 49,3% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Arcueil avant les européennes ? Le résultat obtenu par la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour ces élections 2024. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Arcueil semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les habitants d'Arcueil plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 41,62% et Emmanuel Macron avec 24,03% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Arcueil. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 10,25%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 23,39% contre 76,61%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,02%, alors que les candidats Nupes obtiendront 49,30% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Yannick Jadot à Arcueil Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Arcueil était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 20,51% des voix, s'imposant donc face à la liste de Nathalie Loiseau avec 19,41% et Jordan Bardella avec 11,63%.

11:45 - Élections européennes à Arcueil : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Arcueil se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 31,24% de cadres supérieurs pour 21 557 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 940 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 028 foyers fiscaux. Dans la ville, 40 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 17,72 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 4 105 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 23,08%, participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,09%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 28 572 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Arcueil, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Arcueil Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 6 077 personnes en âge de voter à Arcueil, 48,44% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 39,31% pour les élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Arcueil À Arcueil, le taux de participation sera immanquablement un facteur essentiel des européennes. L'inflation qui plombe les finances des Français, cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre au Moyen-Orient pourraient inciter les électeurs d'Arcueil à s'intéresser plus fortement du scrutin. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 12 682 personnes en âge de voter au sein de la ville, 72,87% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 65,15% au second tour, ce qui représentait 8 268 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,56% au premier tour. Au deuxième tour, 45,43% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Arcueil ?