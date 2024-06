En direct

19:07 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 au Kremlin-Bicêtre convoité à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives au Kremlin-Bicêtre, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 46,23% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 7,36% au Kremlin-Bicêtre, contre 25,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN au Kremlin-Bicêtre lors des européennes ? Le score en faveur du RN sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections européennes 2024. Au Kremlin-Bicêtre, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 12,04% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 9,69% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les habitants du Kremlin-Bicêtre penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La commune du Kremlin-Bicêtre avait offert à Marine Le Pen 9,69% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 40% et 26,89% des votes. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 77,56% contre 22,44% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,8%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 46,23% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nupes vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes au Kremlin-Bicêtre Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Au Kremlin-Bicêtre, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,39% des voix. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 16,2%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 12,04%.

11:45 - Le poids démographique et économique du Kremlin-Bicêtre aux élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Le Kremlin-Bicêtre foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,45% de cadres pour 24 380 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 251 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 054 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (54,46 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 3 670 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 22,51%, Le Kremlin-Bicêtre se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 42,26% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1110,67 €, accable une commune qui désire plus de prospérité. Au Kremlin-Bicêtre, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Analyse de la participation aux européennes au Kremlin-Bicêtre Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 24 492 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 55,66% des personnes aptes à participer à une élection au Kremlin-Bicêtre avaient déserté les urnes. L'abstention était de 62,91% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter au Kremlin-Bicêtre : les européennes débutent L'un des facteurs essentiels des européennes sera indiscutablement le niveau d'abstention au Kremlin-Bicêtre. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 14 414 personnes en âge de voter dans la ville, 34,37% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 28,29% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres inciter les citoyens du Kremlin-Bicêtre (94270) à ne pas rester chez eux.