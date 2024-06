En direct

19:06 - Les 38,25% de la coalition de gauche très suivis La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Montrouge, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 38,25% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait obtenu 8,49% à Montrouge, contre 30,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 30,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 44,05% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Montrouge On remarque que Montrouge fait partie des quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 8,58% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 7,54% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les européennes Les électeurs de Montrouge avaient accordé à Marine Le Pen 7,54% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du Rassemblement national avec 35,22% et 28,39% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 17,27% contre 82,73%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,82%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 44,05% des voix. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Montrouge, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Montrouge lors des dernières élections des eurodéputés, avec 30,29% des votes. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 19,52% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 8,58%.

11:45 - Montrouge aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des européennes, Montrouge foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 44,91% de cadres supérieurs pour 47 657 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 5 406 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 12 128 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (44,82 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 5 456 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 501,70 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Montrouge montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Montrouge Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Lors des dernières élections européennes, 41,93% des personnes aptes à voter à Montrouge avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 50,37% il y a 10 ans. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Montrouge, 62,06% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Montrouge La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à Montrouge. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 29 101 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 77,26% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 82,26% au premier tour, soit 23 939 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 58,11% au premier tour. Au second tour, 58,15% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ?