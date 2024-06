En direct

19:08 - À Gentilly, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, avait obtenu 18,17% à Gentilly, contre 7,61% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Gentilly, la Nupes avait en effet rassemblé 54,48% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Un chiffre à mettre en perspective avec les 56% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Gentilly lors des européennes ? La part des électeurs en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces européennes 2024 localement. On note que Gentilly fait partie des quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 10,97% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 9,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en tête en 2022 à Gentilly Marine Le Pen restait largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 9,42% contre 21,9% pour Emmanuel Macron et 44,34% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 22,23% contre 77,77%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,35% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 54,48% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Yannick Jadot devant les autres lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test semble de nouveau une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Gentilly plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 20,53% des suffrages exprimés, devançant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,17% et Ian Brossat avec 11,2%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Gentilly Dans la commune de Gentilly, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 13,47% et une densité de population de 14378 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,55%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 24,86% et d'une population étrangère de 19,73% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 8,15% à Gentilly, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Elections européennes à Gentilly : l'impact de l'abstention Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17 heures. Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 19 160 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 4 929 personnes en âge de voter à Gentilly, 49,79% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 60,36% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Gentilly ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Gentilly, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les prix des matières premières sont capables d'inciter les habitants de Gentilly (94250) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,87% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 31,97% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.