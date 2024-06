En direct

19:06 - Les supporters de la gauche unie observés Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6,11% à Bagneux, contre 19,48% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Bagneux, le binôme Nupes avait en effet réuni 51,08% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 55% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Bagneux, entre les 19,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,8% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,95% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Bagneux pour le Rassemblement national ? Le nombre de votes de la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections 2024 localement, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bagneux semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Les électeurs de Bagneux avaient accordé à Marine Le Pen 9,84% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la représentante du Rassemblement national avec respectivement 47,06% et 22,8% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 22,97% contre 77,03%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,19%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 51,08% des voix. Bagneux optera d'ailleurs pour un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 63,87%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Bagneux Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Bagneux était composé de la liste de Jordan Bardella avec 12,58% des bulletins exprimés, troisième, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 15,15% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 19,48%, couronnée sur place.

11:45 - Les défis socio-économiques de Bagneux et leurs implications électorales Dans la ville de Bagneux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 20,66% des résidents sont des enfants, et 4,95% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (58,0%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 9 733 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,17% et d'une population immigrée de 26,67% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,13% à Bagneux, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - À Bagneux, quelle participation aux précédentes européennes ? L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 9 417 personnes en âge de voter à Bagneux, 42,74% étaient allées voter. Le taux de participation était de 35,65% lors des élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Abstention à Bagneux : les leçons des précédentes élections Le taux de participation sera indiscutablement un facteur important du scrutin européen à Bagneux. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,53% au premier tour et seulement 43,08% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 22 715 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 70,7% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 63,39% au second tour, c'est-à-dire 14 410 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.