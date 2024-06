En direct

19:07 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés à Cachan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 46,85% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, Glucksmann avait glané 9% à Cachan, contre 25,95% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 25,95% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,09% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,64% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Cachan avant les européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté au niveau local pour ces élections du Parlement européen. On remarque que Cachan compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,66% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 8,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au RN à Cachan ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 38,78% et Emmanuel Macron avec 28,09% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Cachan. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 8,42%. Le deuxième tour de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron finissant à 81,03% contre 18,97% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 7,64%, alors que les candidats Nupes obtiendront 46,85% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête en 2019 à Cachan Regarder en arrière semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Cachan, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,95% des bulletins. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 21,95% et Jordan Bardella avec 9,66%.

11:45 - Cachan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Cachan est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 35,7% de cadres pour 30 592 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 2 222 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (56,4 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 4 399 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, 44,75% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1541,86 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Cachan, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - À Cachan, quelle participation aux européennes ? Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,9%. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 47,81% des électeurs de Cachan avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 56,06% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Cachan L'une des clés des européennes sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Cachan. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 76,95% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 70,46% au second tour, ce qui représentait 12 003 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont capables de pousser les habitants de Cachan à ne pas rester chez eux.