En direct

19:06 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Argenteuil fait envie à gauche En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 20,66% à Argenteuil, contre 5,88% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Argenteuil, le binôme Nupes avait en effet réuni 44,73% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 52% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Sur qui vont se diriger les électeurs de droite à Argenteuil ? À Argenteuil, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,34% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 12,57% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Renaissance à Argenteuil ? Avec 12,57%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Argenteuil au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 49,89% et 21,13% des voix. Le deuxième round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 73,38% contre 26,62% pour Le Pen. Avec 11,17%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 44,73% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Argenteuil se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nupes au second tour, finalement vainqueur localement avec 63,31%.

12:45 - 20,66% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Argenteuil Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Argenteuil lors des précédentes élections des députés européens, avec 20,66% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 18,34% dans la ville. Manon Aubry terminait troisième, avec 12,18%.

11:45 - Argenteuil : européennes et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Argenteuil apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 107 221 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 10 449 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 64 922 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (64,72 %) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Argenteuil incarne une communauté diversifiée, avec ses 25 131 résidents étrangers, soit 23,15% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 797 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,92%, révélant une situation économique instable. À Argenteuil, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Argenteuil Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 19 274 inscrits sur les listes électorales à Argenteuil, 63,81% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 67,47% il y a dix ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Argenteuil, 79,52% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à Argenteuil : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs essentiels du scrutin européen sera incontestablement le taux de participation à Argenteuil. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,65% au premier tour. Au second tour, 62,31% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 38,24% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 29,78% au premier tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.