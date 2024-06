En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Bezons ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Bezons, le binôme Nupes avait en effet cumulé 45,05% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait atteint 5,9% à Bezons, contre 20,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 20,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,78% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Bezons lors des européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour ces élections 2024. On remarque que Bezons fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,05% lors du vote européen et Marine Le Pen 15,04% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la dernière présidentielle à Bezons La ville de Bezons avait voté pour Marine Le Pen à 15,04% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la cheffe de file du Rassemblement national avec respectivement 45,61% et 22,52% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 29,28% contre 70,72%. Au premier tour des élections législatives, Bezons, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes s'imposer avec 45,05%, alors que le RN restera derrière à 13,38%. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance déjà tranchante Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. À Bezons, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,05% des voix. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,05%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,89%.

11:45 - Démographie et politique à Bezons, un lien étroit Quelle influence les habitants de Bezons exercent-ils sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 13,7% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 50,46% de population active et une densité de population de 6892 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2564,22 € par mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 5 782 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 21,13% et d'une population immigrée de 29,51% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Bezons mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,88% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Bezons : les chiffres clés Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections européennes représentait 50%. L'étude des scrutins européens précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 38,06% dans la commune de Bezons. La participation était de 33,31% il y a dix ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Bezons ? La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Bezons. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 16 028 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 62,95% avaient participé à l'élection. La participation était de 71,29% au premier tour, ce qui représentait 11 427 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017. La perte de pouvoir d'achat serait susceptible de ramener les électeurs de Bezons dans les bureaux de vote.