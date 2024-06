En direct

19:07 - À Cormeilles-en-Parisis, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Cormeilles-en-Parisis, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,11% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 5,39% à Cormeilles-en-Parisis, contre 26,6% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce soir...

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Cormeilles-en-Parisis avant les européennes Le nombre de bulletins en faveur de la liste Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen localement, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Cormeilles-en-Parisis fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,38% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Cormeilles-en-Parisis plutôt pour Macron à la présidentielle Avec 16,26%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Cormeilles-en-Parisis au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 31,94% et 24,68% des voix. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 30,7% contre 69,3%. Avec 14,91%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 29,74% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Cormeilles-en-Parisis choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 54,80%.

12:45 - 26,6% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Cormeilles-en-Parisis Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. À Cormeilles-en-Parisis, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,6% des voix. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 16,75%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,38%.

11:45 - Élections européennes à Cormeilles-en-Parisis : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Cormeilles-en-Parisis est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 29,26% de cadres pour 26 741 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 908 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 38 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 18,44 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 2 907 personnes apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,06%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3120,94 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Cormeilles-en-Parisis, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Cormeilles-en-Parisis : quelles tendances ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Lors des précédentes élections européennes, parmi les 8 163 inscrits sur les listes électorales à Cormeilles-en-Parisis, 49,46% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 56,13% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Cormeilles-en-Parisis, 68,7% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Cormeilles-en-Parisis L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera incontestablement l'abstention à Cormeilles-en-Parisis. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 16 830 personnes en âge de voter au sein de la ville, 71,88% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,97% au premier tour, ce qui représentait 12 954 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation qui grève le budget des ménages serait de nature à modifier les choix que feront les électeurs de Cormeilles-en-Parisis.