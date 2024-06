En direct

19:06 - À Colombes, le résultat de la Nupes aux dernières législatives fait envie Une autre source de doute qui entoure ces élections européennes est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier tour des élections des députés à Colombes, la Nupes avait en effet glané 35,92% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,38% à Colombes, contre 28,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Colombes avant les européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces européennes 2024 au niveau local. À Colombes, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 10,9% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 9,05% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Le RN en pôle position à Colombes lors de la dernière présidentielle Les électeurs de Colombes avaient accordé à Marine Le Pen 9,05% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 36,07% et 31,7% des bulletins exprimés. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 80,25% contre 19,75% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Colombes, couverte par 2 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nupes l'emporter avec 35,92%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 7,1%. Le parti restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Colombes il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait encaissé une petite déculottée aux européennes à l'époque localement. Le chef de file du RN achevait l'élection troisième, avec 10,9%, derrière Nathalie Loiseau avec 28,22% et Yannick Jadot avec 17,2%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Colombes aux européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Colombes est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 31,27% de cadres supérieurs pour 88 870 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 7 769 entreprises, Colombes se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (56,96 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 14 078 résidents étrangers, Colombes est un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, 49,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1305,86 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Colombes, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes à Colombes : les chiffres clés Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Au fil des dernières années, les 89 421 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, parmi les 23 508 inscrits sur les listes électorales à Colombes, 50,53% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 59,61% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Election à Colombes : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen à Colombes. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 48 884 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 69,9% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 76,77% au premier tour, ce qui représentait 37 529 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,6% au premier tour. Au deuxième tour, 48,53% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Colombes ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?