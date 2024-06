En direct

19:07 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Baie-Mahault pour ces élections européennes ? L'union de gauche aux législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La Nupes était absente aux dernières législatives à Baie-Mahault. C'est pourtant un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 54,58% des bulletins. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Baie-Mahault Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant pour cette élection européenne, à l'échelle locale. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Baie-Mahault semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la localité.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 14,88% contre 55,13% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle s'imposera finalement au second avec 64,6% contre 35,4% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Baie-Mahault quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 20,91% au premier tour, contre 54,58% pour le binôme Divers gauche. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme Divers gauche remporter le scrutin.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Baie-Mahault il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella enregistrait 18,47% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 22%.

11:45 - Élections à Baie-Mahault : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Baie-Mahault foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 30 909 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 9 640 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,12 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 1 168 résidents étrangers, représentant 3,85% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2697,96 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,35%, synonyme d'une situation économique tendue. À Baie-Mahault, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Baie-Mahault : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? Lors des dernières élections européennes, parmi les 3 624 personnes en âge de voter à Baie-Mahault, 16,26% avaient pris part au vote. La participation était de 10,35% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Baie-Mahault À Baie-Mahault, l'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 50,91% dans la ville. Le taux d'abstention était de 49,25% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre au Moyen-Orient et ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Baie-Mahault (97122).