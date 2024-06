En direct

19:08 - Les votes de la gauche unie scrutés Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 8,35% à Pointe-à-Pitre, contre 19,09% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La Nupes était absente lors des législatives à Pointe-à-Pitre. C'est pourtant un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 83,63% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quel résultat à Pointe-à-Pitre pour la liste RN de Jordan Bardella ? On remarque que Pointe-à-Pitre fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,93% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 15,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Pointe-à-Pitre ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Pointe-à-Pitre lors du premier tour de la présidentielle, avec 57,77%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 15,9%. Elle retournera la tendance au second avec 68,09% contre 31,91% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Pointe-à-Pitre un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 10,05% au premier tour, contre 83,63% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Pointe-à-Pitre Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Pointe-à-Pitre, avec 23,93% des suffrages exprimés devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,09% et la liste Manon Aubry avec 13,58%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Pointe-à-Pitre Dans la commune de Pointe-à-Pitre, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,08% de plus de 75 ans. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2087,46 € par mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,08% et d'une population immigrée de 10,77% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 9,83% à Pointe-à-Pitre, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pointe-à-Pitre ? Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 82,02% dans la commune de Pointe-à-Pitre. L'abstention était de 89,0% il y a dix ans. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pointe-à-Pitre : la participation en question La participation constituera sans nul doute l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Pointe-à-Pitre. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 25,71% au premier tour. Au deuxième tour, 28,79% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Pointe-à-Pitre pour les européennes ? Au premier tour de la présidentielle, sur les 11 273 personnes en âge de voter au sein de la commune, 48,14% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 47,34% au deuxième tour, soit 5 340 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.