19:08 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Lamentin ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 11,1% à Lamentin, contre 14,02% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Lamentin. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 65,93% des voix dans la commune. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est un candidat Rassemblement National qui l'emportait

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Lamentin lors des européennes ? Le score en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette européenne localement, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lamentin semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position à la dernière présidentielle à Lamentin Lamentin avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,5%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 60,9% des suffrages. Avant qu'elle ne retourne la tendance au second avec 73,9% contre 26,1% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Lamentin par la suite, lors des législatives, avec 18,74% au premier tour, contre 65,93% pour le binôme Divers gauche. Ce résultat difficile ne va pas empêcher le RN de l'emporter au second tour avec 18,74%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Lamentin Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. 22,39% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Manon Aubry à 17,01% et Nathalie Loiseau à 14,02%. Le mouvement nationaliste séduisait ainsi 337 habitants de Lamentin passés par les urnes.

11:45 - Lamentin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et le contexte socio-économique de Lamentin façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,91% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2343,16 € par mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (9,24%) et le nombre de résidences HLM (19,62% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Lamentin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,69% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Lamentin ? Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 1 691 personnes habilitées à participer à une élection à Lamentin avaient pris part au scrutin (soit 13,89%). La participation était de 7,57% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Lamentin À Lamentin, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention. Les jeunes générations expriment souvent une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 48,45% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 48,66% au deuxième tour, ce qui représentait 6 298 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 25,46% au premier tour. Au deuxième tour, 28,67% des électeurs se sont déplacés.