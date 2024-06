En direct

19:08 - À Sainte-Rose, qui va bénéficier du vote Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 8,96% à Sainte-Rose, contre 15,69% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les études sondagières. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Sainte-Rose. Mais c'est bien un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 39,08% des votes. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est un candidat Rassemblement National qui l'emportait

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Sainte-Rose ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Sainte-Rose semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Marine Le Pen en première position à Sainte-Rose lors de la présidentielle 2022 Sainte-Rose avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,43%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 56,78% des voix. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 74,54% contre 25,46% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 25,31% au premier tour, contre 39,08% pour le binôme Divers gauche. Ce résultat laborieux n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 25,31%.

12:45 - 28,98% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Sainte-Rose Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Sainte-Rose, à 28,98%, soit 508 voix. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 15,69% et Manon Aubry à 11,64%.

11:45 - Démographie et politique à Sainte-Rose, un lien étroit Quel impact aura la population de Sainte-Rose sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,05% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 739 € par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (39,08%) et le nombre de résidences HLM (6,03% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Sainte-Rose mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 48,03% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sainte-Rose ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Sainte-Rose, 73,12% des habitants n'avaient pas voté. Au fil des dernières années, les 17 878 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les européennes 2019, sur les 2 017 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Rose, 85,97% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 92,7% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Sainte-Rose : les européennes débutent À Sainte-Rose, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 27,91% au premier tour et seulement 33,98% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Sainte-Rose ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 42,91% dans l'agglomération. La participation était de 48,31% au second tour, ce qui représentait 7 109 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.