En direct

19:11 - À Ballancourt-sur-Essonne, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 24,42% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,93% à Ballancourt-sur-Essonne, contre 20,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Ballancourt-sur-Essonne ? Le nombre de votes en faveur de la liste Bardella sera le principal enseignement localement pour ces élections du Parlement européen 2024. Les sondages prédisent une liste Bardella à environ 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des européennes 2019. Virtuellement, cette tendance doit le pousser à 35% à Ballancourt-sur-Essonne, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Ballancourt-sur-Essonne plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les législatives avaient offert un bon résultat pour le RN à Ballancourt-sur-Essonne. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 26,79% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 52,44% au second, le propulsant tout en haut à l'échelon municipal sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 27,8% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,89%. Avec 46,7% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,3%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste séduisait 25,1% des voix, face à Nathalie Loiseau à 20,1% et Yannick Jadot à 12,51%.

11:45 - Ballancourt-sur-Essonne : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et le contexte socio-économique de Ballancourt-sur-Essonne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,06% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 48,17% de population active et une densité de population de 667 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (81,62%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 2 397 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,33% et d'une population immigrée de 9,90% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Ballancourt-sur-Essonne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,23% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Ballancourt-sur-Essonne Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les élections européennes 2019, 50,16% des électeurs de Ballancourt-sur-Essonne (Essonne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 61,51% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Ballancourt-sur-Essonne pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Ballancourt-sur-Essonne ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, sur les 4 996 personnes en âge de voter au sein de la ville, 23,63% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 20,26% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,63% au premier tour. Au second tour, 53,14% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Ballancourt-sur-Essonne ? Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?