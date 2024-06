Résultat des européennes à Vert-le-Petit : l'élection 2024 en direct

En direct

15:33 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Vert-le-Petit, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, récoltant 22,02% des votes devant Nathalie Loiseau à 21,03% et Yannick Jadot à 14,46%. Si on entre dans le détail, 201 votants s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Comment la composition démographique de Vert-le-Petit façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Vert-le-Petit, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 749 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 151 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,03 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Vert-le-Petit incarne une communauté diversifiée, avec ses 143 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,04%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2692,99 € par mois. À Vert-le-Petit, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Vert-le-Petit Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2019, durant les élections européennes, sur les 941 inscrits sur les listes électorales à Vert-le-Petit, 47,79% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 45,06% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Vert-le-Petit À Vert-le-Petit, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,22% au premier tour. Au second tour, 45,82% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Vert-le-Petit pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 979 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,11% étaient allés voter, contre une participation de 72,49% au second tour, c'est-à-dire 1 436 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.