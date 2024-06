Résultat des européennes à Fontenay-le-Vicomte : l'élection 2024 en direct

17:25 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les européennes

Le résultat du test démocratique le plus récent peut sembler un indice intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Fontenay-le-Vicomte. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la ville avec 25,97% au premier round et surtout 58,62% au second, le plaçant tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,76% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,45%. Avec 48,14% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,86%.