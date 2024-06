En direct

19:26 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Barbâtre à la loupe à gauche Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,23% à Barbâtre, contre 25,4% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Barbâtre, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,43% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Que vont trancher les habitants de Barbâtre ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très analysé. Les sondages d'opinion imaginent un Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique devrait l'amener à 32% à Barbâtre, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Les votants de Barbâtre plutôt pour Macron il y a deux ans Barbâtre avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,04%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 34,42% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,63% contre 61,37%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 19,86% au premier tour, contre 39,61% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Barbâtre, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Barbâtre Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas percé il y a cinq ans, la liste Bardella se contentant de la deuxième place à 22,04% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 25,4%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Barbâtre aux européennes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Barbâtre mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Dans la commune, 21% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 43,81% de plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (75,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 912 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (15,6%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 72,2%, comme à Barbâtre, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Barbâtre Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Barbâtre, 62,13% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? En 2019, lors des européennes, le taux d'abstention s'élevait à 45,52% dans la commune de Barbâtre, contre un taux d'abstention de 53,15% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Barbâtre : que retenir des précédentes élections ? À Barbâtre, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,00% des votants de la localité, à comparer avec un taux de participation de 78,37% au deuxième tour, soit 1 301 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,51% au premier tour. Au deuxième tour, 51,46% des votants se sont déplacés. Les jeunes expriment généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?