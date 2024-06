Résultat des européennes à Bazoges-en-Paillers : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 21,51% contre 44,87% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,97% contre 71,03%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 12,74% au premier tour, contre 39,74% pour le binôme Divers droite. Il en ira de même au second tour, laissant également le binôme Divers droite l'emporter.

11:45 - Élections à Bazoges-en-Paillers : l'impact des caractéristiques démographiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Bazoges-en-Paillers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,31% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,29%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 480 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,95%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,52%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Bazoges-en-Paillers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,79% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.