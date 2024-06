En direct

19:10 - Les électeurs de la coalition de gauche font envie L'autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,65% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 5,65% à Beauchamp, contre 25,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Beauchamp lors des européennes ? Les sondeurs dessinent une liste Jordan Bardella à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des précédentes européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 28% à Beauchamp, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Beauchamp n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les électeurs de Beauchamp plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 19,32% contre 31,31% pour Emmanuel Macron et 21,28% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 66,63% contre 33,37% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,85%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 34,00% des voix. Beauchamp optera d'ailleurs pour un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 59,72%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes pleines d'enseignements Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas marqué les mémoires il y a cinq ans, la liste Bardella finissant à la deuxième place à 18,94% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première place avec 25,67%.

11:45 - Les données démographiques de Beauchamp révèlent les tendances électorales A la mi-journée des européennes, Beauchamp émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 28,0% de cadres pour 9 158 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 859 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 556 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (81,54 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 857 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2887,24 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Beauchamp manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Beauchamp : quels enseignements ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des consultations politiques précédentes ? En 2019, pendant les européennes, sur les 3 336 inscrits sur les listes électorales à Beauchamp, 45,76% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 55,19% lors des élections européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Beauchamp Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Beauchamp ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,77% au premier tour. Au deuxième tour, 50,23% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Beauchamp ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,01% dans l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 25,65% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.