En direct

19:10 - À Pierrelaye, que vont décider les supporters de la gauche ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 18,02% à Pierrelaye, contre 6,63% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent score lors des élections législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Pierrelaye, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,61% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Pierrelaye, entre les 18,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,85% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Pierrelaye, une liste RN favorite ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très commenté. À Pierrelaye, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 25,45% au terme du vote européen et Marine Le Pen 23,41% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Le RN en première position à Pierrelaye lors de la présidentielle 2022 Pierrelaye avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,41%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 32,17% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,15% contre 57,85%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 22,48% au premier tour, contre 32,61% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant également le binôme Nupes remporter le scrutin.

12:45 - À Pierrelaye, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Pierrelaye, avec 25,45%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 18,02% et Yannick Jadot à 12,15%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Pierrelaye A mi-chemin des élections européennes, Pierrelaye regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 998 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 916 entreprises, Pierrelaye est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 43 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,48 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Pierrelaye incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 265 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2460,13 €/mois, la ville vise un avenir prospère. À Pierrelaye, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Pierrelaye ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Pierrelaye, 75,9% des votants avaient participé. L'observation des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 2 065 inscrits sur les listes électorales à Pierrelaye, 41,03% avaient pris part à l'élection. La participation était de 35,29% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Pierrelaye : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Pierrelaye ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,98% au premier tour. Au deuxième tour, 62,51% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,2% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 35,43% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.