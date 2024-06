Résultat des européennes à Montigny-lès-Cormeilles : l'élection 2024 en direct

En direct

17:57 - La liste RN favorite à Montigny-lès-Cormeilles pour les européennes ? À Montigny-lès-Cormeilles, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,55% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 16,17% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Montigny-lès-Cormeilles plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Chez les habitants de Montigny-lès-Cormeilles, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 16,17%, la représentante du RN était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 43,44% et 21,84% des bulletins exprimés. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 68,58% contre 31,42% pour Le Pen. Avec 15,24%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 37,34% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas séduit il y a cinq ans, Jordan Bardella terminant à la deuxième place à 19,55% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait fini en tête avec 21,15%.

11:45 - Dynamique électorale à Montigny-lès-Cormeilles : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Montigny-lès-Cormeilles sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 44% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 15,69% ont plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 456 euros par an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 570 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,84% et d'une population immigrée de 22,57% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Montigny-lès-Cormeilles mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,3% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Montigny-lès-Cormeilles : retour sur l'abstention aux dernières européennes L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 60,48% dans la commune de Montigny-lès-Cormeilles. L'abstention était de 66,36% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Montigny-lès-Cormeilles, 78,93% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Participation à Montigny-lès-Cormeilles : les leçons des précédentes élections À Montigny-lès-Cormeilles, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Le conflit armé russo-ukrainien pourrait entre autres avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Montigny-lès-Cormeilles. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 36,63% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 28,93% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,88% au premier tour et seulement 61,77% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Montigny-lès-Cormeilles pour les élections européennes ?