En direct

19:14 - Les votes de la gauche unie convoités Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 6,45% à Venansault, contre 26,55% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa percée lors des dernières législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Venansault, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,04% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,23% pour Yannick Jadot, 1,28% pour Fabien Roussel et 1,76% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national favori à Venansault pour les européennes ? Jordan Bardella pourrait atteindre près de 30% à Venansault si la situation prévue par les sondages au niveau national se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les inscrits de Venansault plutôt pour Macron il y a deux ans Venansault avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,51%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 35,59% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,82% contre 66,18%. Le RN n'a pas plus convaincu à Venansault par la suite, lors des élections des députés, avec 15,24% au premier tour, contre 30,59% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Venansault, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Venansault Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Venansault lors des précédentes élections des députés européens, avec 26,55% des bulletins. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 17,5% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 16,85%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Venansault Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Venansault, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 912 logements pour 4 720 habitants, la densité de la commune est de 104 habitants/km². Ses 246 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 441 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (92,63 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 44,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,96%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 247 €/an. À Venansault, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Venansault : facteurs et implications Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Au cours des scrutins européens antérieurs, les 4 900 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 51,09% dans la commune de Venansault. La participation était de 44,35% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Venansault Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un facteur important de ce scrutin européen 2024 à Venansault. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,46% des votants de la localité, contre une abstention de 19,82% au second tour. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017. La perte de pouvoir d'achat est notamment en mesure de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Venansault.