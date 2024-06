En direct

19:23 - À Notre-Dame-de-Monts, qui va faire main basse le vote Nupes ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Glucksmann s'était élevé à 3,31% à Notre-Dame-de-Monts, contre 25,21% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Notre-Dame-de-Monts, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,66% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - À Notre-Dame-de-Monts, une liste Bardella favorite ? Le score obtenu par le RN va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Si dans l'Hexagone, les sondages annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 34% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Notre-Dame-de-Monts plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,82% contre 32,24% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,55% contre 58,45%. Le RN ratait aussi la première marche à Notre-Dame-de-Monts par la suite, lors des élections des députés, avec 19,87% au premier tour, contre 39,26% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de suffrages, avec 60,52% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Regarder en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Notre-Dame-de-Monts, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,21% des suffrages. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 24,75%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 12,24%.

11:45 - Démographie et politique à Notre-Dame-de-Monts, un lien étroit Quel impact aura la population de Notre-Dame-de-Monts sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 18% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 47,87% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (27,03%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 271 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,83%) et le nombre de résidences HLM (4,78% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 67,44%, comme à Notre-Dame-de-Monts, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - À Notre-Dame-de-Monts, quelle abstention aux précédentes européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Notre-Dame-de-Monts, 62,58% des votants ne s'étaient pas déplacés. Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 161 inscrits sur les listes électorales à Notre-Dame-de-Monts, 40,61% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 51,82% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Notre-Dame-de-Monts ? Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Notre-Dame-de-Monts, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 57,28% au premier tour et seulement 53,18% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Notre-Dame-de-Monts ? Lors du premier tour de la présidentielle, 80,86% des personnes habilitées à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 79,41% au second tour, soit 1 747 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.