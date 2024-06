En direct

19:26 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Bellefontaine pour ces européennes ? Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Glucksmann s'était élevé à 7,25% à Bellefontaine, contre 16,91% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La Nupes était absente aux législatives 2022 à Bellefontaine. On trouvait un binôme Régionaliste sur la première marche au premier tour, avec 68,37% des suffrages. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Bellefontaine Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces européennes. À Bellefontaine, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,22% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,48% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Bellefontaine plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 16,48% contre 55,4% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 66,21% contre 33,79% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Bellefontaine quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 4,52% au premier tour, contre 68,37% pour le binôme Régionaliste. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler évident au moment du scrutin de ce dimanche. Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bellefontaine, à 22,22%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 16,91% et Manon Aubry à 13,04%.

11:45 - Bellefontaine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et le contexte socio-économique de Bellefontaine façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 25,14%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (57,93%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 354 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (7,21%) et le nombre de résidences HLM (34,56% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Le taux d'étudiants, de 8,17% à Bellefontaine, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Bellefontaine : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50%. Au cours des élections passées, les 2 026 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les européennes 2019, parmi les 248 inscrits sur les listes électorales à Bellefontaine, 15,38% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 11,69% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Bellefontaine ? Ce dimanche, lors des européennes à Bellefontaine, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 50,48% dans la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 53,84% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français pourrait en effet augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Bellefontaine (97222).