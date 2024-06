En direct

19:24 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la Genétouze à la loupe Une autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 23,55% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 7,81% à la Genétouze, contre 31,26% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à la Genétouze avant les européennes Le résultat obtenu par le RN va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà solide à la Genétouze entre Jordan Bardella en 2019 (15,63%) et Marine Le Pen en 2022 (20,4% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour le scrutin européen C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Genétouze lors du premier tour de la présidentielle, avec 38,48%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 20,4%. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,44% contre 64,56%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Genétouze par la suite, lors des élections du Parlement, avec 13,8% au premier tour, contre 32,07% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de votes, avec 56,32% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? À la Genétouze, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 31,26% des votes. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 15,63%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,79%.

11:45 - Élections à la Genétouze : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de la Genétouze, les élections sont en cours. Avec une population de 1 976 habitants répartis dans 863 logements, cette commune présente une densité de 145 hab/km². Ses 79 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (5,68 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 45,53% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1075,31 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À la Genétouze, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - La Genétouze : retour sur la participation aux dernières européennes Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations politiques passées ? Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, sur les 828 inscrits sur les listes électorales à la Genétouze, 42,54% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 51,33% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les européennes démarrent à la Genétouze : quel sera le taux de participation ? L'un des facteurs clés des européennes 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention à la Genétouze. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,4% au premier tour. Au second tour, 50,3% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,53% dans la commune. Le taux d'abstention était de 16,92% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.