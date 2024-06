En direct

19:06 - À Valenciennes, quels pourraient être les reports des voix Nupes ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Le candidat de gauche avait glané 4,16% à Valenciennes, contre 24,47% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Valenciennes, le binôme Nupes avait en effet glané 28,16% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,1% pour Jean-Luc Mélenchon, 4% pour Yannick Jadot, 4,15% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Valenciennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des européennes sera très analysé. À Valenciennes, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 24,3% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 24,9% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Valenciennes penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Valenciennes lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,95%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,9%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 42,31% contre 57,69%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 22,09% au premier tour, contre 40,00% pour le binôme Divers droite. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Divers droite qui va glaner le plus de voix, avec 63,82% sur l'unique circonscription couvrant Valenciennes.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Avec un score de 24,3%, Jordan Bardella avait été distancé lors des élections du Parlement européen à l'époque par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 24,47% des bulletins valides.

11:45 - Les défis socio-économiques de Valenciennes et leurs implications électorales En pleine campagne électorale européenne, Valenciennes est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 42 991 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 3 525 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 10 203 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (57,55 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 3 367 personnes (7,88%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2329,34 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,65%, annonçant une situation économique tendue. À Valenciennes, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières européennes à Valenciennes Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, mieux qu'en 2014. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? A l'occasion des européennes de 2019, 11 939 inscrits sur les listes électorales de Valenciennes avaient pris part au scrutin (soit 48,43%), à comparer avec un taux de participation de 38,66% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Valenciennes L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Valenciennes. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 24 679 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 28,32% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,34% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Valenciennes .