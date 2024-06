En direct

19:08 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Carrières-sur-Seine ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des législatives à Carrières-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,74% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,51% à Carrières-sur-Seine, contre 34,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quel score pour les candidats RN à Carrières-sur-Seine ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste portée par Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour cette élection du Parlement européen. À Carrières-sur-Seine, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 10,11% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 10,58% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Carrières-sur-Seine plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Carrières-sur-Seine avait voté pour Marine Le Pen à 10,58% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la candidate avec respectivement 40,2% et 21,4% des votes. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 78,01% contre 21,99% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des législatives, Carrières-sur-Seine, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 42,46%, alors que le RN sera derrière à 9,89%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - 34,1% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Carrières-sur-Seine Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Carrières-sur-Seine lors des précédentes élections des députés européens, avec 34,1% des suffrages. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 19,58% dans la localité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 10,11%.

11:45 - Élections européennes à Carrières-sur-Seine : un éclairage démographique Dans la commune de Carrières-sur-Seine, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 3027 hab par km² et 50,66% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 8,57% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres, atteignant 42,27%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,38% et d'une population étrangère de 10,84% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,78% à Carrières-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Carrières-sur-Seine L'observation des élections antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. En 2019, au moment des élections européennes, le taux d'abstention représentait 42,77% dans la commune de Carrières-sur-Seine. Le taux d'abstention était de 51,6% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Carrières-sur-Seine, 63,48% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Carrières-sur-Seine : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Carrières-sur-Seine ? Les habitants des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 9 604 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,77% avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 76,29% au deuxième tour, soit 7 333 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,31% au premier tour et seulement 53,76% au deuxième tour.