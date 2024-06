En direct

19:06 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Sartrouville convoité La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sartrouville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,94% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à affiner avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,77% à Sartrouville, contre 25,72% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Sartrouville pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le score du RN sera un enjeu clé pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sartrouville semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la ville. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Sartrouville ? Avec 13,31%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Sartrouville au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 33,46% et 28,84% des bulletins exprimés. Le deuxième round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 73,47% contre 26,53% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,52%, alors que les candidats Nupes obtiendront 34,94% des voix. Sartrouville optera d'ailleurs pour un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 50,50%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Sartrouville en 2019 ? Le résultat de ce dimanche sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Sartrouville était composé de la liste de Jordan Bardella avec 15,1% des votes, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 15,98% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,72%, en tête sur place.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sartrouville et leurs implications électorales A la mi-journée des élections européennes, Sartrouville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 27,8% de cadres pour 51 220 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 4 325 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (71,21 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Sartrouville accueille une communauté diversifiée, avec ses 8 910 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 221 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. À Sartrouville, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Sartrouville : ce qu'il faut savoir Au cours des dernières années, les 51 617 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 13 748 inscrits sur les listes électorales à Sartrouville, 54,46% étaient restés chez eux. L'abstention était de 62% en 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Election à Sartrouville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Sartrouville, l'abstention sera l'une des grandes inconnues du scrutin européen. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient de nature à ramener les habitants de Sartrouville dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 66,71% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,04% au premier tour, c'est-à-dire 22 553 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,14% au premier tour. Au deuxième tour, 44,34% des votants se sont déplacés.