En direct

19:07 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à la Garenne-Colombes pour ces européennes 2024 ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 20,55% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,17% à la Garenne-Colombes, contre 34,88% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 34,88% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 40,9% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 26,49% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à la Garenne-Colombes ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella aux européennes 2024 sera très scruté. À la Garenne-Colombes, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 9,41% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 9,27% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage RN à la Garenne-Colombes ? Les électeurs de la Garenne-Colombes avaient accordé à Marine Le Pen 9,27% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la représentante de l'extrême droite avec 40,9% et 18,9% des votes. Le deuxième round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 80,07% contre 19,93% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, La Garenne-Colombes, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Les Républicains l'emporter avec 41,14%, alors que le RN sera derrière à 4,88%. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très tranchée Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Le podium des dernières élections européennes à la Garenne-Colombes était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 34,88% des votes, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15,62% et François-Xavier Bellamy avec 13,64%.

11:45 - Analyse socio-économique de la Garenne-Colombes : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Garenne-Colombes révèlent des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,97% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 55,14% de population active et une densité de population de 16675 habitants par km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 45,11%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,40% et d'une population immigrée de 14,89% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,44% à la Garenne-Colombes, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - La Garenne-Colombes : la mobilisation des électeurs aux européennes L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des européennes de 2019, parmi les 10 657 personnes en âge de voter à la Garenne-Colombes, 55,75% avaient participé au vote. La participation était de 50,27% pour le scrutin de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À la Garenne-Colombes, 64,82% des habitants avaient voté.

09:30 - Participation à la Garenne-Colombes : que retenir des précédentes élections ? Le niveau de participation sera un critère fort de ce scrutin européen à la Garenne-Colombes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,01% au premier tour. Au deuxième tour, 56,22% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à la Garenne-Colombes pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 19 685 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,79% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 75,64% au second tour, ce qui représentait 14 901 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.