En direct

19:07 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Houilles ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 6,93% à Houilles, contre 29,71% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa performance lors des législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Houilles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 34,24% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Houilles, entre les 29,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 36,76% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont choisir les habitants d'Houilles ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés européens. On note que Houilles compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 12,2% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,23% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Houilles plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Avec 12,23%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Houilles au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,27% et 24,89% des voix. Le second tour de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 75,9% contre 24,1% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Houilles, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 36,76%, alors que le RN sera derrière à 10,73%. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Houilles Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était largement vaincu aux européennes de l'époque sur place. Le protégé de Marine Le Pen achevait la campagne troisième, avec 12,2%, contre Nathalie Loiseau avec 29,71% et Yannick Jadot avec 20,02%.

11:45 - Houilles : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A mi-chemin des européennes, Houilles fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 39,54% de cadres pour 33 449 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 2 624 entreprises, Houilles offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (28,5 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 3 881 personnes (11,67%) apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,24%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 3503,09 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, Houilles incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Houilles La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des élections européennes de 2019, 11 432 inscrits sur les listes électorales d'Houilles (Yvelines) s'étaient rendus aux urnes (soit 53,7%). La participation était de 44,55% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Houilles : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'abstention à Houilles. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,75% des votants de la commune, contre un taux de participation de 78,22% au premier tour, soit 17 157 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,16% au premier tour. Au second tour, 51,46% des citoyens se sont déplacés. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?