En direct

19:08 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Boissy-Saint-Léger pour ces européennes 2024 ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait glané 22,75% à Boissy-Saint-Léger, contre 6,98% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Boissy-Saint-Léger, le binôme Nupes avait en effet glané 35,84% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Boissy-Saint-Léger lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. À Boissy-Saint-Léger, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,09% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 15,65% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que dessinent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position en 2022 à Boissy-Saint-Léger Dans les bureaux de vote de Boissy-Saint-Léger, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Avec seulement 15,65%, la fille de Jean-Marie Le Pen était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 37,88% et 24,5% des suffrages. Le second tour de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 68,31% contre 31,69% pour Le Pen. Avec 13,02%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 35,84% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Boissy-Saint-Léger se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, vainqueur localement avec 56,59%.

12:45 - 22,75% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Boissy-Saint-Léger Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Boissy-Saint-Léger plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 22,75% des suffrages exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,09% et Yannick Jadot avec 12,87%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Boissy-Saint-Léger Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Boissy-Saint-Léger se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 17 570 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 430 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 951 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (68,19 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Boissy-Saint-Léger accueille une communauté diversifiée, avec ses 3 488 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, 48,29% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 812,43 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Boissy-Saint-Léger, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - À Boissy-Saint-Léger, quelle abstention aux élections européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 17 607 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 3 627 inscrits sur les listes électorales à Boissy-Saint-Léger, 42,41% étaient allés voter, contre une participation de 35,16% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Boissy-Saint-Léger ? À Boissy-Saint-Léger, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 59,36% au premier tour et seulement 58,87% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Boissy-Saint-Léger pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 35,13% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 28,41% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.