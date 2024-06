En direct

19:07 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Limeil-Brévannes pour ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 6,42% à Limeil-Brévannes, contre 21,65% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Limeil-Brévannes, le binôme Nupes avait en effet réuni 35,68% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (38,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,15% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,1% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Limeil-Brévannes, entre les 21,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Limeil-Brévannes avant les européennes Le score obtenu par le RN sera très observé localement pour ces élections européennes. À Limeil-Brévannes, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,7% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,84% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Limeil-Brévannes Avec 15,84%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Limeil-Brévannes au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 38,32% et 23,51% des suffrages. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 66,62% contre 33,38% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,55%, alors que les candidats Nupes rassembleront 35,68% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella finissant à la deuxième place à 18,7% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 21,65%.

11:45 - Comment la composition démographique de Limeil-Brévannes façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Limeil-Brévannes émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 27 999 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 694 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,57 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 4 605 résidents étrangers, représentant 16,28% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,25%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2410,53 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Limeil-Brévannes, où la jeunesse représente 44% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - À Limeil-Brévannes, quelle abstention aux précédentes européennes ? Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? En 2019, durant les élections européennes, sur les 5 506 personnes en âge de voter à Limeil-Brévannes, 42,7% étaient allées voter. La participation était de 38,18% en 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Limeil-Brévannes, 73,64% des votants avaient participé.

09:30 - Participation à Limeil-Brévannes : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Limeil-Brévannes ? La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des foyers français serait de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Limeil-Brévannes . Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,11% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient participé au vote, contre un taux de participation de 67,86% au deuxième tour, soit 8 795 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,81% au premier tour et seulement 42,97% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Limeil-Brévannes cette année ?