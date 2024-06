En direct

19:07 - Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Sucy-en-Brie ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 5,94% à Sucy-en-Brie, contre 28,24% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sucy-en-Brie, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,79% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 6% pour Yannick Jadot, 1,75% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Sucy-en-Brie ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sucy-en-Brie semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la commune.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Sucy-en-Brie La ville de Sucy-en-Brie avait offert à Marine Le Pen 13,08% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 33,18% et 23,56% des votes. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 71,95% contre 28,05% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 9,13%, le RN sera devancé par la suite par les 28,05% du binôme Les Républicains au premier tour des législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Sucy-en-Brie optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 59,33%.

12:45 - En 2019, une élection très instructive Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était battu aux européennes à l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen arrivait troisième, avec 13,83%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 28,24% et Yannick Jadot avec 17,41%.

11:45 - Élections européennes à Sucy-en-Brie : impact de la démographie et de l'économie locale Comment les électeurs de Sucy-en-Brie peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec 35% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,6%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (65,67%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,04%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,95% et d'une population étrangère de 11,43% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,77% à Sucy-en-Brie, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Elections européennes passées à Sucy-en-Brie : retour sur la participation électorale Au fil des scrutins européens passés, les 27 926 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 56,34% au niveau de Sucy-en-Brie, contre un taux de participation de 48,13% en 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Sucy-en-Brie L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Sucy-en-Brie. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,6% au premier tour et seulement 51,82% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Sucy-en-Brie ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 17 112 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 79,74% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 75,24% au second tour, soit 12 876 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.