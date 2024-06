La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,22% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,45% à Noiseau, contre 22,65% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces européennes localement, comme dans le reste de la France. La liste RN pourrait s'afficher à 30% à Noiseau si la situation prédite par les études sondagières sur la France entière se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'addition est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les votants de Noiseau penchaient pour Macron à la présidentielle

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,6% contre 30,43% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,32% contre 61,68%. Le RN ratait aussi la première marche à Noiseau quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,42% au premier tour, contre 25,10% pour le binôme LREM. Sur la commune de Noiseau, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.