19:09 - À Dugny, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 7,23% à Dugny, contre 12,19% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les études sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Dugny, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,38% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 60% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (58,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,3% pour Yannick Jadot, 1,78% pour Fabien Roussel et 0,59% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Dugny avant les européennes Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. À Dugny, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,7% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 14,58% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage RN à Dugny ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Dugny lors du premier tour de la présidentielle, avec 58,53%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 14,58%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 34,33% contre 65,67%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 13,61% au premier tour, contre 34,38% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 23,7% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Manon Aubry à 13,26% et Nathalie Loiseau à 12,19%. Le mouvement eurosceptique cumulait ainsi 377 habitants de Dugny passés par les bureaux de vote.

11:45 - Dugny : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment la population de Dugny peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 25,84% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 3,22% de 75 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 552 euros/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 27,64% et d'une population étrangère de 19,85% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,93% à Dugny, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Dugny : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 66,94% au niveau de Dugny (Seine-Saint-Denis), à comparer avec un taux d'abstention de 74,86% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Dugny L'une des clés des élections européennes 2024 sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Dugny. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 33,91% au premier tour. Au second tour, 26,27% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 70,05% dans la ville. La participation était de 58,79% au second tour, soit 3 223 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.