En direct

19:08 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives au Bourget à la loupe L'union des partis de gauche aux législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections du Parlement au Bourget, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,8% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à affiner avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 5,97% au Bourget, contre 17,26% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 17,26% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,63% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,28% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes du Bourget pour le RN de Jordan Bardella ? Au Bourget, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 19,41% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 14,1% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prédisent les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Hayer au Bourget ? Dans les bureaux de vote du Bourget, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un timide 14,1%, la cheffe de file du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 44,2% et 23,63% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 71,09% contre 28,91% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 10,82%, le RN sera devancé par la suite par les 34,80% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes au Bourget Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, au Bourget, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, glanant 19,41% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,26% et Jean-Christophe Lagarde à 14,94%.

11:45 - Le Bourget : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes En pleine campagne électorale européenne, Le Bourget se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 14 832 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 680 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 052 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (53,62 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 5 388 résidents étrangers, représentant 34,41% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2093,25 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 17,28%, synonyme d'une situation économique fragile. Au Bourget, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Participation aux européennes au Bourget : les chiffres clés Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au cours des scrutins européens antérieurs, les 14 870 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes européennes, parmi les 2 426 inscrits sur les listes électorales au Bourget, 61,05% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 67,46% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes au Bourget Ce 9 juin 2024, lors des européennes au Bourget, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 36,68% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 29,3% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages, combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens du Bourget .