En direct

19:08 - À Bonneuil-sur-Marne, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives fait envie Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était élevée à 15,81% à Bonneuil-sur-Marne, contre 4,45% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Bonneuil-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 45,38% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 51% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Bonneuil-sur-Marne, entre les 15,81% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,72% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Bonneuil-sur-Marne avant les européennes Alors qu'on annonce une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Bonneuil-sur-Marne semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Bonneuil-sur-Marne ? Avec 13,14%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Bonneuil-sur-Marne au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 43,43% et 20,51% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 29,84% contre 70,16%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,21%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 45,38% des voix. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Bonneuil-sur-Marne il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 17,21%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'occasion des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste portée par Ian Brossat avec 22,37% des voix exprimées.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Bonneuil-sur-Marne En pleine campagne électorale européenne, Bonneuil-sur-Marne se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 18 750 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 409 entreprises, Bonneuil-sur-Marne se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (65,02 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 3 228 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 26,87%, Bonneuil-sur-Marne se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 311 €/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,74%, synonyme d'une situation économique tendue. À Bonneuil-sur-Marne, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Bonneuil-sur-Marne : ce qu'il faut savoir Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. L'observation des précédents scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Au moment des élections européennes 2019, parmi les 3 587 inscrits sur les listes électorales à Bonneuil-sur-Marne, 60,81% étaient restés chez eux, contre une abstention de 69,9% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Bonneuil-sur-Marne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement la participation à Bonneuil-sur-Marne. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles, cumulée avec les incertitudes dues au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie pourraient potentiellement ramener les citoyens de Bonneuil-sur-Marne (94380) vers les urnes. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 69,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 59,94% au second tour, c'est-à-dire 5 649 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.