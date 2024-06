En direct

19:06 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Le candidat de gauche s'était élevé à 6,1% à Saint-Maur-des-Fossés, contre 33,15% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Maur-des-Fossés, le binôme Nupes avait en effet glané 22,14% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Saint-Maur-des-Fossés, entre les 33,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 38,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,38% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Saint-Maur-des-Fossés ? À Saint-Maur-des-Fossés, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 11,14% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 10,62% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Ce sont Emmanuel Macron avec 38,89% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,45% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Saint-Maur-des-Fossés. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 10,62%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 23,26% contre 76,74%. Avec 8,1%, le RN sera distancé ensuite par les 30,38% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Saint-Maur-des-Fossés choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 66,77%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Saint-Maur-des-Fossés Revenir cinq ans en arrière semble encore pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Maur-des-Fossés lors des dernières élections des députés européens, avec 33,15% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,79% dans la commune. François-Xavier Bellamy terminait troisième, avec 11,71%.

11:45 - Saint-Maur-des-Fossés : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Saint-Maur-des-Fossés, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Le taux de chômage à 8,09% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 48,59% de population active et une densité de population de 6681 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 38,93%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,91% et d'une population immigrée de 13,48% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 8,22% à Saint-Maur-des-Fossés, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Saint-Maur-des-Fossés : retour sur l'abstention aux dernières européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Maur-des-Fossés, 66,19% des habitants n'avaient pas participé. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des consultations démocratiques précédentes. Lors des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 43,19% au niveau de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Le taux d'abstention était de 50,74% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Maur-des-Fossés : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Saint-Maur-des-Fossés ? Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,75% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 76,63% au deuxième tour, soit 38 748 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,99% au premier tour. Au second tour, 53,98% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Maur-des-Fossés ?