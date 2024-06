En direct

19:08 - Un duel Hayer-Glucksmann aussi à Valenton pour ces élections européennes 2024 ? L'union de gauche aux législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Valenton, le binôme Nupes avait en effet glané 46,35% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier avait obtenu 3,96% à Valenton, contre 14,37% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Valenton : 14,37% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 17,2% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,52% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Valenton lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très analysé. Enseignement clé pour ce dimanche : Valenton fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,86% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 13,24% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position à la dernière présidentielle à Valenton Chez les habitants de Valenton, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec un timide 13,24%, la cheffe de file du RN était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 54,23% et 17,2% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 32,25% contre 67,75%. Avec 12,24%, le Rassemblement national sera devancé ensuite par les 46,35% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Valenton Regarder en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 374 habitants de Valenton passés par les isoloirs avaient préféré la liste RN à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait 17,86% des voix contre Ian Brossat à 14,52% et Nathalie Loiseau à 14,37%.

11:45 - Comment la composition démographique de Valenton façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des européennes, Valenton foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 14 482 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 046 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (31,74 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Valenton forme une communauté diversifiée, avec ses 3 705 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 713 euros par an, la commune affiche un taux de chômage de 17,85%, synonyme d'une situation économique fragile. À Valenton, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Valenton Au fil des dernières années, les 14 530 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections européennes, sur les 2 177 inscrits sur les listes électorales à Valenton, 66,34% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 73,22% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Valenton, 77,02% des électeurs n'avaient pas participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Valenton : l'abstention au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Valenton ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 32,64% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 41,84% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?